Settore giovanile: vincono Under 17 e Under 15. Under 13 corsari ad Arezzo

PISA – Turno di gare positivo per i giovani nerazzurri che centrano due importanti successi contro il Rieti nelle categorie Under 17 e Under 15. Bene anche gli Under 13 corsari ad Arezzo.

Ecco tutti i risultati di tutte le categorie

Campionato UNDER 17

Pisa-Rieti 2-0

Campionato UNDER 15

Pisa-Rieti 3-0

Campionato GIOVANISSIMI PROF.

Pisa-Fiorentina 0-6

Campionato UNDER 13 (gir.A)

Arezzo-Pisa 1-4

Campionato UNDER 13 (gir.B)

Pisa-Pistoiese 2-0

Campionato ESORDIENTI 2007

Pisa-Pontedera 2-2

Campionato PULCINI FEMMINILE

Pisa-Freccia Azzurra 1-1

Campionato PULCINI 2008

Scintilla-Pisa 0-4