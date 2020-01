Settore giovanile, week-end non positivo

PISA – Fine settimana non positivo per le giovanili nerazzurre: il quadro fa emergere soltanto il pareggio esterno degli Under 15 in casa dell’Empoli e la netta vittoria esterna degli Under 13. Sconfitta la Primavera di mister Baiano che si arrende 2-1 a Peccioli al Lecce. Ecco tutti i risultati.

Campionato PRIMAVERA 2

Pisa-Lecce 1-2

Campionato UNDER 17

Pisa-Fiorentina 1-3

Campionato UNDER 16

Empoli-Pisa 2-1

Campionato UNDER 15

Empoli-Pisa 2-2

Campionato UNDER 14

Pisa-Fiorentina 1-5

Campionato UNDER 13

Pistoiese-Pisa 1-5

Campionato UNDER 17 FEMMINILE

Pisa-Empoli 0-7

Campionato UNDER 15 FEMMINILE

Empoli-Pisa 4-0