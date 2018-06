Sfratti a Pisa aumentano del 20 per cento rispetto al 2006

PISA – Il Ministero dell’Interno in questi giorni ha reso noto i dati in merito agli sfratti eseguiti a Pisa e in Provincia dai quali emerge un preoccupante incremento degli sfratti eseguiti nella nostra città, quasi il 20% in più rispetto al 2016.

I dati degli sfratti

Si dice preoccupato l’Unione Inquilini di Pisa: “Abbiamo ormai detto fino allo sfinimento che la situazione non è più emergenziale ma radicata dagli anni e che è necessario assegnare gli alloggi ERP sfitti che sono oltre 200 in città e destinarne altri a chi viene sfrattato.

Questo deve essere uno dei primi problemi da risolvere“.