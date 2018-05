Sgb: “Quando i lavori alla Sesta Porta?”

PISA – Il Sindacato generale di base, denuncia gli ennesimi ritardi nei lavori alla Sesta Porta.

“Da mesi – si legge in una nota – è stato deciso con il comandante e gli uffici comunali di predisporre un sistema che impedisca l’accesso di estranei ai locali del piano terra , a mesi di distanza questo sistema non è ancora arrivato, per ammissione dello stesso ufficio comunale responsabile della sicurezza e prevenzione la scala in ferro che collega agli uffici della Pm e della Pisamo risulta pericolosa e bisognosa di interventi che tuttavia non sono mai stati realizzati si pensa a spese inutili come l’acquisto dei cani antidroga ma poi non si riesce a riparare una finestra o a realizzare piccoli interventi assistendo all’ennesimo scaricabile tra comune, condominio proprietario dell’immobile e uffici vari. Una situazione del tutto inaccettabile – conclude la nota – che denunciamo pubblicamente”.