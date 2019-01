SgB Pisa: “Buoni mensa in ritardo al Comune di Pisa”

PISA – “Comunali di Pisa da giorni senza i buoni mensa”. Lo afferma il Sindacato Generale di base del Comune di Pisa.

“Il ticket restaurant o buono mensa, viene erogato al personale comunale che lavora 8 ore al giorno delle quali due di pomeriggio ed è un istituto contrattuale. Pochi sanno che per legge il buono è fermo a 7 euro, una cifra fin troppo bassa con cui ormai non si mangia piu'” Ma questi buoni inspiegabilmente, al Comune di Pisa, arrivano con settimane di ritardo ormai da mesi, ritardi del tutto inspiegabili e di cui chiediamo conto all’assessore Bonanno visto lo scaricabile tra dirigenti e uffici. Da un anno abbiamo fatto un accordo (disatteso) sul buono pasto elettronico proprio per accorciare i tempi burocratici ed erogare buoni per ogni effettivo rientro effettuato, eppure tutto è diventato piu’ difficile e macchinoso. Uno dei tanti paradossi al Comune di Pisa”, conclude il comunicato