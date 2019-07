PISA – È In atto lo sgombero della struttura chiamata “Il Galeone” ex centrale dismessa dell’ Enel a Porta a Lucca vicino alla rotatoria di Via Paparelli.

“Grazie alle forze dell’ordine che stanno operando per liberare l’edificio dagli occupanti abusivi – afferma l’On. Edoardo Ziello in un post su Facebook – Grazie al Prefetto e al Questore che hanno fornito gli uomini per conseguire questo importante obiettivo“, conclude l’onorevole leghista.