Sguardo di Vicinato si congratula con le forze dell’ordine

PISA – Alessandra Orlanza, presidente Associazione Sguardo di Vicinato ringrazia in una nota il lavoro delle forze dell’ordine per l’arresto nel quartiere La Cella.

“Ancora una volta vogliamo ringraziare le Volanti della Questura di Pisa guidate dal commissario Roberta Falaschi per l’arresto effettuato martedi sera nel quartiere La Cella”.

“Era da mesi che i residenti ci segnalavano movimenti strani, quindi ci è sembrato opportuno porlo all’attenzione del funzionario; e come sempre i pochi e frammentari indizi hanno portato ad intensificare i controlli. Noi come referenti dei gruppi di Sguardo di Vicinato che ogni giorno viviamo il nostro quartiere, siamo vivamente convinti che questa sinergia che si sta sempre più consolidando con le forze dell’ordine possa dare sempre maggiori risultati, supportando anche in maniera minima, perché il nostro alla fine è un piccolissimo contributo, il difficile e preziosissimo lavoro che tutte le forze dell’ordine ogni giorno svolgono per garantirci sicurezza nonostante i mezzi siano scarsi e la legge non aiuti. Noi rimaniamo fiduciosi”.