Si apre con “Caramella” la stagione del Teatro di Bo’

PISA – Domenica 21 Gennaio si apre “la bella stagione”, il cartellone artistico e culturale firmato Teatro di Bo’ al Teatro Comunale di Santa Maria a Monte.

La nuova stagione segna il quarto anno di gestione dei Pensieri di Bo’, sotto la direzione artistica di Franco Di Corcia jr.

“Il terzo anno di gestione si chiude con molte soddisfazioni per il teatro – ricorda il direttore artistico – primo su tutti il corso “Applausi” avviatosi a Novembre, un percorso formativo di 600 ore sull’attore promosso dalla Regione Toscana e dal Fondo Sociale Europeo. Secondi, ma non per importanza, il bel progetto “Centro Insieme”, promosso dal Comune di Santa Maria a Monte insieme ad USL e Società della Salute, e i progetti con le scuole del territorio che porteranno il teatro a scuola e la scuola a teatro.”

Lo spettacolo “Caramella”, in scena alle ore 18 e che vedrà sul palco tutti gli allievi dei Laboratori Teatrali di Bo’, chiude un ‘viaggio’ teatrale nel film di Comencini “Pane, amore e fantasia” degli anni ’50 dove fu lanciata la grande Gina Lollobrigida nel ruolo della ‘bersagliera’! Caramella, nel film interpretata dalla inimitabile Tina Pica, è la governante del nuova Maresciallo (Vittorio De Sica): è l’occhio e l’anima del paese.

La piece teatrale vuole rendere omaggio all’Italia di quegli anni. Un Italia grande come un Paese. Un Paese fatto di cose semplici. Un Paese tranquillo dove non accade mai nulla? Staremo a vedere!

info e prenotazioni 3711272850 info@teatrodibo.it biglietto unico €6