Si cerca Francesco D’Angelo ragazzo scomparso martedì in zona Esselunga

PISA – Il Prefetto Angela Pagliuca ha attivato nella mattinata di Mercoledi 13 Giugno, il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse per rintracciare Francesco D’Angelo, studente universitario, nato a Salerno il 15 luglio 1992.

La segnalazione di scomparsa è stata presentata dai familiari presso gli uffici della Questura di Pisa nella odierna mattinata.

Il ragazzo, studente universitario, è alto 1,75 m, di corporatura media, carnagione chiara, capelli castani corti con ciuffo, occhi castani.

Al momento della scomparsa indossava un pantalone lungo di cotone di colore grigio, maglia di colore nera con zip, con scritta Adidas in oro e strisce color oro sulle maniche, scarpe di colore beige.

Le Forze di Polizia su scala nazionale hanno dato l’avvio alle procedure di rintraccio del ragazzo.

Nel pomeriggio si è riunito in Prefettura il tavolo tecnico per fare il punto della situazione sulle ricerche in atto che proseguiranno nella notte con successiva riunione di coordinamento nella giornata di domani.

l ragazzo non ha con sé documenti e telefono. Per dare informazioni alla famiglia è disponibile il numero 3472932072, oltre a contattare la Polizia.

Nella foto il.post pubblicato da sua sorella Maria D’Angelo