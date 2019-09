Si festeggia il quarantennale del Parco. Un mare di iniziative a Vecchiano

VECCHIANO – Una tre giorni ricca di eventi per il Quarantennale del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, organizzata dal Comune di Vecchiano, con il patrocinio della Regione Toscana e dell’Ente Parco MSRM: è quella che si svolgerà a Migliarino, nell’Antico Borgo di Viale dei Pini, da venerdì 27 a domenica 29 settembre.

“Nel cuore del Parco di San Rossore, a Migliarino, abbiamo deciso di festeggiare questo compleanno importante per il Parco, che ha un legame indissolubile con il nostro Comune. Vecchiano, infatti, ha 2/3 di territorio nel Parco di MSRM, ed i cittadini di Vecchiano, quaranta anni fa, sono stati i promotori della sua nascita. Un Parco che nacque prioritariamente per impedire una speculazione di territorio, e con la pretesa di istruire e stupire, dova la cultura diventa natura, e viceversa. Un Parco nato con premesse e promesse politiche, culturali e ambientali che oggi sono ancora molto importanti, ma che fanno fatica a diventare dominanti e certe, benchè l’attenzione sui temi ambientali sia sempre rimessa al centro delle politiche internazionali”, afferma il Sindaco di Vecchiano, Massimiliano Angori. “Il territorio vecchianese ha avuto un ruolo essenziale nella nascita del Parco”, commenta il Presidente dell’Ente Giovanni Maffei Cardellini. “A 40 anni di distanza questa festa rappresenta le nostre radici, le nuove sfide e, nel mezzo, un presente fatto di fruibilità e attività della natura, sempre nel rispetto dell’ambiente”.

Molto fitto e denso il programma degli appuntamenti, disponibile sul sito www.comune.vecchiano.pi.it: si parte venerdì 27 settembre alle 16 presso i Magazzini Lisabetta Salviati di Migliarino con l’evento dal titolo #GenerazioneParco: Natura, Sviluppo e Futuro che vedrà dapprima la proiezione del documentario di Alessandro Tofanelli, “Nel volo del colore”, a seguire una tavola rotonda con i Presidenti dei Parchi: Giovanni Maffei Cardellini (Parco MSRM) e Lucia Venturi (Parco della Maremma), i Sindaci di Vecchiano, Massimiliano Angori, di San Vincenzo, Alessandro Bandini. Coordinerà la giornalista Barbara Baroni.

“#Parco 40, questo il titolo complessivo che abbiamo voluto per la tre giorni di festa”, spiega l’Assessora all’Ambiente, Mina Canarini. “Nel nostro territorio c’è il DNA del Parco; il Comune e i cittadini si sentono Parco e vogliono festeggiare questa importante data, per ribadire e confermare quella ispirazione importante che ebbero coloro che iniziarono la battaglia culturale, tanti anni fa, che nel 1979 si concluse con l’istituzione dell’Ente. Il quarantennale in questo contesto diventa dunque l’occasione per rivitalizzare l’orgoglio di essere comunità del Parco: è grazie a questa istituzione, infatti, se i nostri territori si sono salvati dal diventare una periferia anonima, uguale a tante altre. La festa, attraverso una tre giorni dedicata al territorio e alle persone, ha lo scopo di sottolineare il nostro orgoglio e la volontà di riscoprirci parco e riserva naturale in tutte le accezioni che il nostro meraviglioso territorio esprime. Inoltre, sarà una festa corale, con momenti di approfondimento culturale e di educazione ambientale, passando per le passeggiate paesaggistiche nel Parco e appuntamenti conviviali che ci faranno riscoprire anche la nostra tradizione culinaria ed eno-gastronomica. Il tutto condito come sempre dall’insostituibile supporto delle nostre Associazioni di Volontariato, a più riprese protagoniste degli eventi in programma”.

Tutti i dettagli sugli eventi e il calendario è disponibile sul sito del Comune di Vecchiano, www.comune.vecchiano.pi.it

L’Amministrazione Comunale ringrazia per il prezioso contributo: Regione Toscana, UniCoop Firenze, Cesvot, Consorzio 1 Toscana Nord, Fattoria Centurione Scotto-Castellina Marittima, CTT Compagnia Toscana Trasporti, Geofor, Pro Loco Vecchiano.