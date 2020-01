Si getta in Arno: recuperato dai VVF

PISA – Personale dei VVF della sede centrale di Pisa è intervenuto alle ore 12.45 di lunedì 13 gennaio a Pisa sul Lungarno Mediceo scalo Roncioni per un soccorso a persona.

Un uomo di 41 anni in stato confusionale dopo che si era gettato in Arno, è stato recuperato con tecniche SAF con l’ausilio dell’autoscala e consegnato al personale del 118 per le cure del caso. L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Cisanello.

Sul posto la Polizia di Stato e i Carabinieri con quest’ultimi che avevano per primi dato l’allarme.