Si è insediata la nuova giunta a Vicopisano

VICOPISANO – In una Sala Consiliare gremita si è insediato, mercoledì 5 giugno alle 18.30, il nuovo Consiglio Comunale di Vicopisano.

Il Sindaco Matteo Ferrucci ha giurato sulla Costituzione e ha comunicato i componenti della Giunta e le deleghe affidate ai Consiglieri e alle Consigliere di maggioranza (Gruppo Consiliare di maggioranza Vicopisano in Cammino).

Andrea Taccola, già assessore, con deleghe a lavori pubblici, Memoria, edilizia privata, attività produttive, sport, sicurezza, caccia e pesca. Fabiola Franchi è assessora con deleghe a turismo, patrimonio artistico, ambiente, Monte Pisano, politiche agricole, associazionismo e legalità; Juri Filippi è assessore con deleghe a: ciclo dei rifiuti, politiche giovanili, politiche energetiche, mobilità, aziende partecipate e comunicazione e Valentina Bertini è di nuovo Assessora con deleghe a: politiche sociali, politiche sanitarie, politiche abitative, polizia municipale, pari opportunità e Mercatino del Collezionismo. Il Sindaco Ferrucci ha tenuto le seguenti deleghe: bilancio, personale, pubblica istruzione, innovazione tecnologica, finanziamenti europei, urbanistica. Vicesindaco è, già assessore, con deleghe a

Elena Pardini è consigliera con deleghe cultura e progettazione educativa; Alessio Ferrucci è il capogruppo di maggioranza, consigliere con deleghe a decentramento e frazioni, strade vicinali; Nico Marchetti è consigliere con delega alla protezione civile; Guglielmo Grasso è consigliere con delega difesa del suolo e sicurezza idraulica e idrogeologica, lavoro e Serena Tarroni è consigliera con deleghe alla semplificazione e partecipazione.

L’Assessora Bertini si è dimessa da Consigliera per consentire alla prima dei non eletti, Tarroni, di entrare in Consiglio Comunale in considerazione della sua forte rappresentatività nella comunità. Per quanto riguarda i Gruppi consiliari di minoranza : Vicopisano del Cambiamento ( Roberto Orsolini, Marrica Giobbi e Gian Matteo Giorgi ) ha nominato capogruppo Orsolini e il M5S Vicopisano ha nominato capogruppo Massimo D’Andrea . Il Sindaco Ferrucci ha chiesto alla Giunta e ai Consiglieri e Consigliere il massimo impegno e tanta presenza, per rispondere ai bisogni dei cittadini e della comunità, oltreché per la puntuale realizzazione del programma.