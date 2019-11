Si rafforza la partnership fra Pisa Sc e Rental Plus

PISA – Presentato agli organi di informazione, presso la sala stampa dell’Arena Garibaldi, lo sponsor “Rental Plus“, che già da inizio stagione vede il proprio logo raffigurato sulle tute dello staff tecnico nerazzurro.

di Giovanni Manenti

Si è trattato pertanto di un’occasione per fare la conoscenza di un’azienda di servizi che ha Sede Legale a Trento e direzione a Muggiò in Brianza, operante su scala nazionale come dimostrano le Filiali dislocate a Biella, Genova e Napoli ed il cui oggetto sociale è costituito dall’offerta di un servizio di noleggio auto che l’azienda stessa definisce semplice, veloce e conveniente, soprattutto nel settore del noleggio a lungo termine ed il cui rapporto di partnership con il Pisa Sc è il secondo accordo del genere raggiunto con una società calcistica dopo quello stipulato, per ovvi motivi logistici, con il Monza, ma che, nel panorama sportivo, comprende anche sponsorizzazioni del Volley Monza e del Volley Busto Arsizio.

“Il logo di Rental Plus è già presente sulle tute dei giocatori e dello staff tecnico – afferma il presidente del Pisa Sc Giuseppe Corrado – il che conferma le capacità del Pisa di attrarre partner importanti a livello nazionale, circostanza basilare per ottenere anche risultati sportivi, poiché oggi il calcio è business e la nostra capacità di attirare sponsor mi auguro che vada ancor più in questa direzione”.

“Siamo un broker di noleggio auto sia a breve che a lungo termine, il che vuol dire che vi è assonanza con il progetto del Pisa – afferma Stefano Orlandini General Manager della Rental Plus – essendo anche noi una squadra il cui piano di sviluppo sta orientandosi verso i principali Aeroporti italiani ed essendo già presente su Malpensa ed altre realtà vogliamo quanto prima inserirci anche a Pisa, visto che i nostri servizi sono rivolti sia a privati che aziende e ci auguriamo che il rapporto con il Pisa Sc possa favorire questa nostra prospettiva”.

“I termini dell’accordo riguardano il logo sulle tute dei giocatori e staff tecnico cui si è aggiunta la messa a disposizione di autovetture per la dirigenza ed il fatto che nel corso di questa stagione si siano già concretizzati diversi accordi di questo tipo sta a significare la volontà societaria di investire in progetti futuri che sono la maggiore garanzia di solidità per il Pisa Sc in quanto al giorno d’oggi non si possono ottenere risultati sul campo senza una adeguata copertura finanziaria.