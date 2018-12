PISA – Personale dei VVF della sede centrale di Pisa sta intervenendo sul viale D’Annunzio per un soccorso a persona sul fiume Arno.

Per cause ancora in corso di accertamento un ragazzo di 21 anni con il proprio barchino si è rovesciato nel fiume Arno e non è più tornato arriva secondo la testimonianza fornita dal padre che era insieme al ragazzo.

Sul posto un mezzo nautico dei Vvf di Pisa e i sommozzatori del comando di Livorno.