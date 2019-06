Sicurezza Aeroporto. Incontro con il Prefetto per i Sindacati dei Vigili del Fuoco

PISA – Le rappresentanze sindacali dei Vigili del Fuoco sono state ricevute dal Prefetto Dott. Castaldo, da pochi

mesi a Pisa, lo scorso 14 Giugno in seguito alla manifestazione dei lavoratori del 12 Marzo di fronte

all’aeroporto Galilei.

I lavoratori denunciarono le condizioni in cui sono costretti ad operare e che a distanza di mesi restano le stesse o addirittura peggiori, considerando il notevole aumento di voli e passeggeri nel periodo estivo.

La sicurezza Antincendio negli aeroporti è garantita dallo Stato attraverso il C.N.V.V.F che opera in funzione della Legge 930/80 e s.m.i., in tutti i maggiori scali italiani. L’ efficacia , l’ efficienza e la manutenzione sono a carico delle società esercenti il pubblico servizio.

La presenza dei Vigili del fuoco è direttamente funzionale al mantenimento della sicurezza del trasporto aereo. Nel 2019, alla luce del piano di investimento ed espansione che vuole portare lo scalo a 6,5 mln di

passeggeri, crediamo che non si possa più tacere sulla inadeguatezza strutturale del sistema di “Safety”

dell’aeroporto di Pisa. La sede VVF, costruita nel 1982 quando l’aeroporto era uno scalo quasi esclusivamente militare con pochi voli tra i postali e passeggeri, oggi si trova fagocitata dai nuovi edifici e strutture, decentrata dalle piste e con ostacoli e percorsi che potrebbero causare ritardo nel soccorso, vanificando le raccomandazioni ICAO che prevedono tempi ben precisi per l’arrivo dei mezzi antincendio e le operazioni di salvataggio e antincendio.

Tutti gli aeroporti della categoria di Pisa nel tempo hanno provveduto a rendere efficace la Safety con

sedi VVF in prossimità delle zone più esposte a rischio.

Inoltre le attuali condizioni della sede VVF, oltre a non rispondere in maniera adeguata allo scopo a causa della sua dislocazione, è in condizioni igienico sanitarie estremamente precarie, con impianti oramai inefficienti e senza manutenzione. Abbiamo quindi espresso al Prefetto la rabbia dei lavoratori per non essere messi in condizione di

svolgere adeguatamente il proprio lavoro, quello di portare il soccorso agli altri, di salvare vite umane.

Condizioni da queste oo.ss. denunciate oramai da 3 anni al Dirigente VVF di Pisa, il quale ha sempre prontamente, attraverso l’impegno di tutto lo staff dei VVF Pisa, cercato dialogo e collaborazione fattiva con ENAC (controllore) e Toscana Aeroporti (gestore) dell’aeroporto Galilei.

Il Prefetto, già molto informato sull’argomento, ha recepito le aspettative dei lavoratori da noi

rappresentate, ci ha assicurato un pieno coinvolgimento della Prefettura nella vicenda, ha dato prova di fermezza e concretezza, affermando che sono in previsione incontri con tutti gli enti coinvolti per definire correttamente la vertenza, per poter dare a Pisa ed al suo aeroporto l’attenzione e le strutture, in particolare di Safety, che necessitano. Accogliamo quindi positivamente l’impegno profuso e promesso dal Prefetto, il lavoro della dirigenza Vigili del Fuoco Pisa e della Aeronautica Militare. Vigileremo attentamente sullo sviluppo della situazione al fine di garantire la maggior sicurezza ai cittadini, passeggeri e lavoratori dello scalo pisano.