Sicurezza, assessore Bonanno: “Intensificati i presidi della Polizia Municipale lungo l’asse pedonale del centro storico”

PISA – “A partire da oggi – annuncia l’assessore alla sicurezza Giovanna Bonanno – viene raddoppiato il numero di agenti della Municipale che presidiano in via continuativa il centro storico della città, dalla Stazione fino alla zona di Borgo. 8 agenti in tutto, in servizio sia nel turno della mattina che in quello del pomeriggio, che si muovono lungo tutto l’asse pedonale centrale, comprese le zone maggiormente critiche, come la Stazione, piazza Vettovaglie e i vicoli del centro. Una risposta concreta e immediata alle esigenze di presidiare in maniera continuativa e capillare le zone più centrali e problematiche della città, per garantire maggiore sicurezza a commercianti e cittadini”.

“Abbiamo riorganizzato i turni del personale – spiega il comandante Michele Stefanelli – in modo che ci siano più agenti impegnati nei controlli di prossimità dell’asse pedonale, rafforzando le pattuglie appiedate che da oggi saranno costituite da due agenti che presidiano la zona di Borgo, due in piazza XX Settembre, due in Corso Italia e due in zona Stazione per entrambi i turni”.

Proseguono di pari passo i controlli durante i turni serali, per il rispetto delle regole di somministrazione degli alcolici e degli orari di apertura degli esercizi. Nello scorso fine settimana due pattuglie composte da sei agenti hanno vigilato su tutti i minimarket presenti nel centro storico e hanno riscontrato in due casi infrazioni alla legge che vieta la vendita di alcolici a minori di 18 anni, contestando due sanzioni, entrambe a carico di gestori di minimarket del centro, uno in zona Vettovaglie e l’altro in zona lungarni.