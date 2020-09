Sicurezza e anti-degrado a Cisanello, emanata ordinanza che vieta l’ingresso ai camper nel parcheggio di via Donatori di Sangue

PISA – A seguito di numerose richieste da parte dei residenti della zona di Cisanello, l’Amministrazione Comunale ha emanato in questi giorni l’ordinanza della Polizia Municipale che vieta ai camper l’accesso e la circolazione nel parcheggio di via Donatori di sangue, disponendo la successiva installazione di apposti portali di limitazione della sagoma per automezzi con altezza superiore a 2,20 metri.

L’ordinanza fa riferimento al Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Pisa che vieta in tutte le strade ed aree pubbliche il campeggio tramite tende, camper e autocaravan, ad eccezione delle aree appositamente attrezzate e autorizzate all’interno della città.

Come lamentato anche dai residenti, l’utilizzo inappropriato del parcheggio con numerosi episodi di campeggio abusivo, produce fenomeni di degrado ambientale, derivati dall’abbandono di rifiuti e dallo sversamento di liquami sulla sede stradale, con il conseguente pericolo di insorgenza di criticità igienico-sanitarie. I cittadini della zona hanno inoltre segnalato episodi di danneggiamenti e furti nei confronti di beni e proprietà private, abbandono di rifiuti e deiezioni, uso improprio dei beni pubblici, come aree a verde, panchine e fontanelle.

Dopo i numerosi interventi della Polizia Municipale per allontanare soggetti privi di fissa dimora che campeggiavano in modo indiscriminato nel parcheggio, l’Amministrazione Comunale ha provveduto ad emanare l’apposita ordinanza mirata ristabilire la vivibilità e il decoro dell’intera area destinata alla sosta pubblica.

Per renderla effettiva a breve verranno installati i limitatori in altezza negli accessi al parcheggio che impediscono l’accesso ai caravan, come già successo per altri parcheggi, come via Battelli, Pratale e Paparelli, in modo da ristabilire la vivibilità e il decoro di tutte le aree di sosta pubbliche in città.