Sicurezza: servizi e prevenzione per la Luminara 2018

PISA – Per garantire la sicurezza è stato predisposto un piano che raccoglie le indicazioni nazionali per i grandi eventi e le declina su Pisa, tenendo conto anche dell’esperienza maturata negli anni passati. «Dopo la prima esperienza dello scorso anno – dice il Vicesindaco di Pisa – in cui è stato predisposto un piano di Protezione Civile per garantire una manifestazione nelle massime condizioni di sicurezza, abbiamo consolidato e migliorato lo schema complessivo di intervento e di misure preventive. Un lavoro complesso e attento che coinvolge oltre 700 operatori cui va senz’altro il mio ringraziamento per l’impegno e la professionalità che sapranno garantire. Ancora una volta il nostro sistema di prevenzione e capacità di pianificazione si mostra nell’efficienza di un sistema capace di lavora insieme e di trovare soluzioni attingendo dalle esperienze maturate sul campo. L’invito per tutti è alla massima collaborazione per vivere la magia della Luminara senza eccessi e senza inutili rischi. In particolare mi riferisco al rispetto dell’ordinanza per ridurre i contenitori di vetro. Non possono essere né distribuiti né portati da casa. I controlli saranno intensi e chiediamo a tutti di collaborare con le forze dell’ordine e con gli steward per azzerare i disagi e i rischi».

Forze in campo – Anche quest’anno oltre 700 unità tra forze dell’ordine e forze armate, Protezione Civile e steward che vigileranno per la sicurezza e il rispetto dell’ordinanza di divieto del vetro e di emissioni sonore e per dissuadere dall’utilizzo del camminamento lungo le spallette.

Postazioni sanitarie – Durante l’evento saranno attive 12 squadre sanitarie a piedi e 19 ambulanze oltre a un posto medico avanzato e un gommone sull’Arno. Inoltre sarà allestito in piazza Santa Caterina un presidio con 6 unità di personale specializzato in gestione di stati di alterazione da alcol o sostanze per evitare una inutile congestione del pronto soccorso. Il servizio sarà curato dalla SdS.

Centri di coordinamento – Sono previste due sale operative: presso la Protezione Civile del Comune di Pisa e presso la Questura. Le diverse funzioni e le diverse sale operative saranno interconnesse tra loro via radio.

Pulizia – 30 grandi bidoni di graniglia aggiuntivi sui lungarni di Tramontana e Mezzogiorno. Durante la sera 4 squadre di operatori Avr batteranno il centro per pulire con particolare attenzione a vetro e lattine. Dalle 4 di mattina entreranno in azione 32 operai di Avr per la pulizia del centro e dei lungarni, con l’ausilio di 7 spazzatrici e 3 idropulitrici per lavare e sanificare le vie del centro. Dal pomeriggio nuovo turno per pulire i lungarni dai lumini rimasti dopo lo smontaggio delle biancherie.

WC pubblici – Nell’area interessata alla manifestazione saranno dislocati 20 bagni chimici, 4 dei quali accessibili ai diversamente abili, e in più saranno aperti fino alle 24 i bagni pubblici Cobianchi.

Mobilità pedonale – Il ponte di mezzo, quest’anno non sarà chiuso al passaggio pedonale. Saranno riservate, e quindi interdette al transito, solo due corsie laterali per evitare pressione sulle spallette e consentire l’agevole intervento di personale di servizio e sanitario. Il Ponte della Cittadella sarà invece chiuso dalla 16 alle 2, come piazza Terzanaia (da via Bonanno a via Nicola Pisano).

Chiusura varchi di accesso ai lungarni – Al fine di prevenire atti terroristiche con l’utilizzo di veicoli a motore, e per garantire comunque il transito ai mezzi del soccorso sanitario e tecnico e delle forze di polizia, saranno interdetti i varchi di accesso ai Lungarni con l’utilizzo di mezzi pesanti richiesti alle forze armate e/o da parte del Comune. I Vigili del Fuoco metteranno a disposizione due autobotti.

Aree di decongestionamento e primo soccorso – Sono state confermate le Quattro aree individuate e dotate di presidio sanitario, torre faro e steward in collegamento con sala operativa: Piazza Santa Caterina (Nord 1), Piazza Dante (Nord 2), Piazza Vittorio (Sud 1), Piazza San Paolo a Ripa d’Arno (Sud 2)

Vie di fuga – Sono presidiate da servizio steward e forze dell’ordine per mantenerle libere da auto, cicli, scooter, occupazioni suolo pubblico, come anche da bancarelle e altre occupazioni. Sono: via Santa Maria (da Lungarno Pacinotti fino a Via Trento); Piazza Carrara (da Lungarno Pacinotti fino a Via San Nicola); Piazza Garibaldi; Piazza del Pozzetto; Borgo Stretto; via Ulisse Dini (da Borgo Stretto fino a Piazza San Felice); Piazza Cairoli (tratto carrabile); via Cavour; Piazza Mazzini; via Santa Bibbiana (nel tratto da piazza Mazzini a via del Buschetto); via Bovio; Piazza XX Settembre (tutta); via di Banchi; Corso Italia; via degli Uffizi; via Toselli (da via di Banchi a via degli Uffizi); via Mazzini (primi 30 metri dal Lungarno Gambacorti); via Sant’Antonio (primi 30 metri dal Lungarno Gambacorti); Piazza Saffi (tutta); via di Porta a Mare (da Lungarno Sonnino fino a Via Conte Fazio); via Oberdan; via Curtatone e Montanara (solo lato ovest fino a piazza Dante compresa); via San Frediano. Oltre alle vie di esodo principali sono state individuate anche delle fasce di rispetto sui lungarni

I mumeri utili: 118 Emergenza sanitaria, 113 Polizia di Stato, 112 Carabinieri, 115 Vigili del Fuoco, 050910811 Polizia Municipale.

È vietato per la sicurezza scendere sugli argini del fiume, camminare sulle spallette o sulle passerelle sospese, gettare oggetti dalle spallette o assumere qualsiasi comportamento a rischio caduta in Arno

Pattugliamento sul fiume – Per la Luminara è, inoltre, previsto un divieto di navigazione sul fiume Arno. Al riguardo il pattugliamento assicurerà il rispetto del divieto, la sicurezza per l’accensione dei fuochi dalle piattaforme sull’Arno e l’eventuale soccorso nel fiume.

No all’uso del vetro: divieto di vendita, di asporto e di consumo di bevande in vetro – Il 16 giugno, dalle 18 alle 3 di notte, e il 17 giugno negli stessi orari, in tutto il centro storico. Divieto di vendita, anche per asporto, di bevande in contenitori di vetro. Divieto di somministrazione di bevande in contenitori di vetro, salvo che il consumo avvenga all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate all’occupazione di suolo pubblico. Vietato anche portarsi le bottiglie di vetro da casa. Dove – Nelle aree interne delimitate dai seguenti perimetri del territorio comunale di Pisa: lungarni compresi tra Ponte della Cittadella e Ponte della Fortezza; via Santa Marta, via Edmondo De Amicis, via Angelo Battelli, via di Pratale, via Lucchese, via Contessa Matilde, via Bonanno Pisano, Piazza di Terzanaia; via Porta a Mare, via Cesare Battisti, via Alfredo Catalani, via Mascagni, Piazza della Stazione, via Filippo Corridoni, via Carlo Cattaneo, via G.da Sangallo, piazza Don Giovanni Minzoni, Lungarno Fibonacci. Multe da 100 euro

Fuochi d’artificio solo quelli organizzati dall’Amministrazione Comunale – Divieto di far uso di materiale esplodente, utilizzare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi, fumogeni e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti, esplodenti o fumogene, fatto salvi quelli gestiti dall’Amministrazione Comunale di Pisa. Multe da 100 euro

Divieto di emissioni sonore e spettacoli musicali – Divieto di collocazione all’esterno degli edifici o sulle strade o piazze pubbliche o aperte al pubblico transito di qualsiasi tipo di impianto di amplificazione o di diffusione sonora, fatto salvi quelli gestiti dall’Amministrazione Comunale di Pisa. Dalle 14 del 16 giugno alle 3 del 17 giugno e dalle 14 del 17 giugno alle 3 del 18 giugno. Dove: lungarni compresi tra Ponte della Cittadella e Ponte della Fortezza; piazza Garibaldi, Borgo Stretto, via Curtatone e Montanara, piazza delle Vettovaglie, piazza Sant’Omobono, piazza Dante, piazza dei Cavalieri, piazza Cairoli; piazza XX settembre, piazza Chiara Gambacorti, Corso Italia, piazza San Sepolcro

Luce elettrica e telefoni – Sarà garantita la presenza di due squadre (una sul lato nord e una sul lato sud) di personale Enel in prossimità dei quadri elettrici al fine di assicurare la rapida attivazione dell’energia elettrica del centro storico in caso di necessità. Il Comune di Pisa assicurerà la presenza di quattro persone che presidieranno i quattro quadri del servizio illuminazione pubblica per eventuali manovre di emergenza sull’impianto di illuminazione pubblica. Tim provvederà per la sera del 16 giugno prossimo a verificare l’assenza di manutenzioni programmate e la piena efficienza in particolare degli impianti legati alla telefonia mobile e ai numeri di emergenza.

Amplificazione in emergenza – Verrà predisposto un servizio di amplificazione di emergenza dedicato per eventuali comunicazioni specifiche. Sui lungarni le amplificazioni saranno garantite dalle apparecchiature predisposte per lo spettacolo della Luminara.

Comunicazione in emergenza alla cittadinanza – Mediante sistema di amplificazione diretto di cui sopra e la piattaforma AlertPisa www.comune.pisa.it/alertpisa

Soggetti attuatori – Protezione Civile Comune di Pisa, Prefettura di Pisa, Questura di Pisa, Vigili de Fuoco, Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Polizia Provinciale, Brigata Folgore, 118, Croce Rossa Italiana, Misericordia, Pubblica Assistenza, Pubblica Assistenza Litorale Pisano, Anps, Anfi, Cisom, il Falco, Sos, Swrtt, e-Distribuzione, Tim, Gemmo-Coli, Avr, Tirrenica Mobilità.