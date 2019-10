Sicurezza, tre arresti per furti ai danni di turisti in piazza dei Miracoli

PISA – Nella giornata di martedì 1 ottobre, la squadra della Polizia Municipale impegnata nel servizio anti-borseggio ha tratto in arresto tre uomini nell’area della piazza monumentale.

Durante le normali attività di monitoraggio dell’area, gli agenti hanno individuato tre uomini, già segnalati per i continui furti ai danni dei turisti, e li ha pedinati. I tre si sono avvicinati a due giovani ragazze cinesi. Due di loro le hanno distratte mentre queste erano intente a fotografare la Torre, l’altro ha sottratto la loro borsetta approfittando della loro distrazione. Ha infilato la borsa nello zaino che aveva posizionato sul ventre e, scambiato un rapido sguardo con gli altri, si è allontanato. I tre si sono diretti quindi dietro al Battistero, al riparo dagli occhi indiscreti dei turisti.

Gli agenti, che hanno assistito a tutta l’azione senza essere visti, hanno seguito i borseggiatori senza mai perderli di vista e li hanno colti sul fatto mentre stavano togliendo dallo zaino la borsa per dividersi la refurtiva. Gli uomini, tutti di nazionalità straniera, sono stati arrestati immediatamente. Gli agenti hanno poi raggiunto le due ragazze cinesi, che non si erano ancora accorte di niente, e che pensavano di aver perduto la borsa. Le giovani hanno sporto denuncia, riconoscendo i propri beni che sono stati subito restituiti.

Per ragioni di sicurezza e di rispetto delle normative, i tre uomini hanno trascorso la notte in tre celle di sicurezza diverse, uno a Pisa, uno a Pontedera ed uno a Livorno, ciascuno accompagnato e sorvegliato dagli agenti di via Battisti. A seguito dell’udienza di convalida dell’arresto per direttissima, stamani il giudice del Tribunale di Pisa ha convalidato l’arresto e ha prescritto il divieto di dimora nella città per tutti e tre. Il loro avvocato nominato di fiducia ha chiesto i termini a difesa e l’udienza si terrà il 20 settembre 2020. Le turiste cinesi hanno sentitamente ringraziato gli agenti e tutta la Polizia Municipale per l’intervento.

“Sono veramente orgogliosa dei numerosi arresti compiuti dagli agenti della Municipale in questi giorni. Contando gli altri quattro arresti portati a termine a fine settembre – commenta l’assessore alla sicurezza Giovanna Bonanno – nei confronti di borseggiatori e spacciatori, siamo già a 7 persone fermate dalla Municipale nel giro di 15 giorni a Pisa. Un numero davvero significativo di arresti, che dimostra come ci sia stato un giro di vite evidente, per aumentare la pressione nelle attività di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità. Ringrazio ancora una volta gli agenti impegnati nelle operazioni, comprese le attività di trasferta per seguire i tre arrestati nelle celle di sicurezza fuori Pisa, e mi congratulo per i risultati che sta ottenendo tutto il corpo della Polizia Municipale”.