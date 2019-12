Siega & Marin: “Pareggio giusto ed importante”

PISA – Nicholas Siega e Marius Marin commenta il buon punto ottenuto all’Arena contro il Frosinone.

Inizia Siega che afferma: “Il Frosinone è una squadra forte che vuol tornare in serie A. Questo è un buon pareggio che chiude un anno positivo. La partita è stata maschia non voglio giudicare l’arbitraggio. Noi dobbiamo essere soddisfatti di quello che abbiamo fatto”.

“Il pareggio è il risultato più giusto contro il Frosinone è un punto importante – afferma Marius Marin – in un campionato molto duro e difficile. Ho giocato in una posizione non mia ma il mister ci chiede sempre la prestazione dovunque non giochiamo”.