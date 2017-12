PISA – Siena-Pisa in programma sabato 30 dicembre alle ore 14.30 e valida per la 21° giornata della di serie C sara diretta da Andrea Giuseppe Zanonato della sezione di Vicenza.

Il fischietto veneto sarà assistito da Fabio Tribelli e Nicola Badoer entrambi di Castelfranco Veneto.

Il signor Zanonato ha già diretto i nerazzurri in questa stagione nella gara di Monza terminata 0-0 con un rigore fallito nel finale da Eusepi.