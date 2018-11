Siena – Pisa: e’ aperta la prevendita della sfida del “Franchi”

PISA – La prevendita dei biglietti della gara Siena-Pisa, in programma allo stadio “Artemio Franchi” mercoledì 7 novembre alle ore 20.30 risulta già attiva su tutto il circuito Ciao Tickets.

Alla tifoseria nerazzurra è stato riservato l’intero settore ospiti: prezzo del tagliando 12 euro, con prevendita che si chiuderà alle ore 19 di martedì 6 novembre. I biglietti sono disponibili sia on-line (www.ciaotickets.com) sia in tutti i punti vendita autorizzati del circuito. Nel territorio cittadino si segnalano:

– Tabaccheria n.1 (Lungarno Pacinotti 6, Pisa)

– Tabaccheria Petrone Michele (via Tosco Romagnola 2394, Cascina)

La società Robur Siena ci informa, inoltre, che se non emergeranno situazioni ostative nella prevista riunione del GOS i tagliandi rimasti invenduti di tutti i settori dello stadio “Artemio Franchi” (escluso il settore ospiti) potranno essere posti in vendita il giorno della partita anche a favore della tifoseria nerazzurra presso i punti vendita autorizzati, nonché presso le biglietterie poste in prossimità dello stadio.