Silvio Baldini: “Alla Carrarese o si vince o si impara”

CARRARA – Soddisfazione in casa Carrarese per questa roboante vittoria per 4 ad 1 sul Pisa così come commenta il mister giallo-azzurro Silvio Baldini.

di Maurizio Ficeli

“Quando ho dei problemi da risolvere cerco di andare su internet Un grande cantautore italiano diceva “o si vince o si impara”…ora non mi sto godendo questa vittoria, alla Carrarese o si vince o si impara. Il gol all’ultimo non si deve prendere se no la prossima volta il Pisa ci dà 4 gol. Il Pisa non è una squadra scarsa e può vincere il campionato”.

Il tecnico della Carrarese svela: “Un dirigente aveva proposto un premio alla squadra, ma non sono d’accordo alla Carrarese non può esserci questa filosia”.