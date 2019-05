PISA – Il mister della Carrarese Silvio Baldini analizza la sconfitta della sua squadra all’Arena.

“Il Pisa ha meritato di vincere la partita. Facciamo un plauso a loro. Noi ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti. Complimenti al Pisa adesso speriamo che vinca questi play off. Noi non possiamo rammaricarci. Abbiamo costruito questa squadra con un milione e sei. Ci abbiamo provato ma va bene così”.