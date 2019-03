Silvio Baldini: “Siamo pronti, sarà un derby affascinante”

PISA – Anche il Mister della Carrarese Silvio Baldini ha parlato della gara fra Carrarese e Pisa dal sito ufficiale della società apuana.

di Maurizio Ficeli

“La gara di sabato sarà affascinante di fronte ad un pubblico dalle grandi occasioni con due squadre che tecnicamente sono di alta classifica e che vogliono arrivare più in alto possibile in ottica playoff. In questa stagione la Carrarese ha dimostrato di trovarsi a proprio agio quando affronta squadre di livello contro cui non siamo mai mancati anche se non sempre i risultati sono arrivati. La vittoria contro l’Arezzo lascia un messaggio nel senso che la Carrarese è pronta e matura a giocarsi le proprie carte nelle sfide da dentro o fuori, come del resto sarà sabato. L’intensità e la qualità che abbiano mostrato contro l’Arezzo potrebbe essere una base per cercare di strappare un grande risultato a Pisa. I miei ragazzi vivono un momento positivo in cui si abbinano prestazioni e risultati ed intendono proseguire su questa strada, nelle prossime partite, per arrivare al top in un momento così importante della stagione. Dal punto di vista emozionale sono al corrente che moltissimi tifosi azzurri ci seguiranno a Pisa, a dimostrazione che credono, anche loro, che si può raggiungere qualcosa di bello ed importante e la risposta del nostro pubblico non si lascia mai attendere soprattutto quando la squadra riesce a trascinare il proprio tifo a suon di prestazioni e risultati”.