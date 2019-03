Simona Bonafè presenta il suo libro: “Competitivi solo all’interno del perimetro europeo”

PISA – E’ stato presentato al circolo giovanile Arci “La Vasca Azzurra” a Nodica il libro dell’Eurodeputata Pd, Simona Bonafè, “Senza è peggio. Perché l’Europa serve“.

“Con questo libro ho provato – dopo cinque anni al Parlamento europeo – a spiegare come senza l’Europa il nostro Paese sarebbe isolato e dal destino economico e sociale incerto. Il libro non è affatto una difesa d’ufficio dell’Europa così com’è, perché sono convinta che l’Unione abbia bisogno di essere cambiata. Ma senza appartenere a questa comunità di Paesi, oggi non avremmo una moneta stabile e rischieremmo i tassi di inflazione degli anni Settanta. Non potremmo mandare i nostri figli a studiare all’estero con i programmi Erasmus. Non saremmo liberi di viaggiare, telefonare, comunicare come facciamo adesso. Le imprese non potrebbero esportare senza costi, le tariffe di servizi ed energia non godrebbero dei benefici della concorrenza che l’Unione europea ha imposto. Io credo che serva più Europa, perché le sfide sono globali e possiamo essere competitivi solo all’interno del perimetro europeo”, afferma Simona Bonafè