Simone Benedetti: “Dobbiamo subito voltare pagina a partire dalla gara di mercoledì in Coppa Italia”

PISA – Altro giocatore presente nella sala stampa del Moccagatta di Alessandria è il difensore nerazzurro ex Entella Simone Benedetti.

di Maurizio Ficeli

“Questo esito della gara mi fa una rabbia incredibile, ma è una rabbia che dovremmo tirare fuori a cominciare dalla prossima gara di mercoledì in Coppa Italia con il Pontedera, nella quale vogliamo vincere per svoltare pagina, perchè un successo in questa competizione ci puoi giovare in chiave playoff “.

Sulla gara odierna: “Nel secondo tempo ci siamo abbassati un pò anche se malgrado ciò siamo riusciti a reggere bene e loro non hanno fatto un tiro in porta “.

Benedetti guarda avanti: “Pisa merita tanto, la gente ci segue e ci sostiene sempre. Loro saranno il dodicesimo uomo in campo e ci porteranno alla vittoria”.