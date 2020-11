Simone Benedetti: “Il Pisa c’è, ora la ruota comincia a girare dalla nostra parte”

PISA – Altro protagonista della prima vittoria stagionale in terra calabrese è senz’altro il difensore nerazzurro Simone Benedetti, che commenta così il successo al Granillo maturato nel recupero.

di Maurizio Ficeli



“Abbiamo fatto una partita ordinata, dove loro non avevano fatto neanche un tiro in porta, diciamo quindi che il loro vantaggio era un po’ immeritato, siamo stati bravi a non disunirci, ci è andata bene con l’espulsione, siamo riusciti a pareggiarla e poi a vincerla. Non mollare mai è nel nostro DNA e siamo duri a morire e lo saremo sempre in ogni gara. Oltre i tre punti il Pisa porta via la consapevolezza che ci siamo, che magari altre volte non ci è girata bene come stasera, con la ruota che comincia a girare dalla nostra parte e questo è importante per il prosieguo del campionato“.