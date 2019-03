PISA – Nel dopo gara tra Pisa ed Entella parla il difensore nerazzurro Simone Benedetti.

“Il pareggio è un risultato che ci può stare, volevamo proseguire la nostra striscia positiva, ci tenevamo a non prendere gol contro una grande squadra, che conosco benissimo. Noi non siamo inferiori a nessuno e quello che abbiamo dimostrato contro l’Entella lo vogliamo dimostrare in ogni partita da qui alla fine. Con la Pro Vercelli dovremo stare attenti anche loro saranno stanchi ma non sarà una partita facile”.

“Il rigore? Non c’era. Il loro difensore l’ha toccato con il petto”.