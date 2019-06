Simone Benedetti: “A Trieste sarà una finale secca”

PISA – Il difensore Simone Benedetti analizza il pareggio dei suoi contro la Triestina.

di Antonio Tognoli

“E’ stata una bella partita, degna di una finale e non sarebbe stato giusto perderla per quanto fatto sul terreno di gioco, perfino il pareggio ci sta stretto anche se in quel momento il pareggio era il massimo che potevamo fare. Adesso la gara di Trieste diventa una finale secca, la giocheremo come abbiamo sempre fatto davanti ad una grande cornice di pubblico e con moltissimi nostri tifosi al seguito. Loro sono un’ottima squadra e pure molto esperta, dovremo fare una grandissima partita domenica prossima per riuscire a spuntarla contro di loro”.