Simone Rugiati incontra la Notte Nera di San Miniato

SAN MINIATO – Una serata gastronomica unica, pensata per la Notte Nera di San Miniato. Sabato 9 giugno lo chef e conduttore televisivo Simone Rugiati sarà protagonista della cena-evento organizzata al Ristorante “Terrazza Miravalle” per la manifestazione promossa da Confcommercio Provincia di Pisa, in collaborazione con il Comune di San Miniato e il coordinamento di Galassoeventi.

Il menù creato dallo chef toscano, artista e professionista poliedrico, considerato da sempre il pioniere dello show cooking in Italia,valorizzerà il territorio (Rugiati sta lavorando ad alcuni progetti green e bio legati a San Miniato) e i suoi prodotti migliori. Un ritorno gradito sulle colline sanminiatesi, coadiuvato dall’associazione culturale San Miniato Experience, per una serata da non perdere con vista sulla Rocca e proposte gastronomiche creative, ispirate alla stagionalità e km 0.

Costo cena: 50,00€ escluso vini.

Info e prenotazioni: indirizzo email INFO@NOTTENERASANMINIATO.IT cell. 3922935704)