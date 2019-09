Il Sindaco Michele Conti incontra il Ministro dell’Economia del Montenegro Dragica Sekulic

PISA – Il Sindaco Michele Conti ha incontrato venerdì 13 settembre una delegazione del Montenegro composta dal Ministro dell’Economia Dragica Sekulic, l’Ambasciatore del Montenegro in Italia Sanja Vlahovic ed il Console del Montenegro per la Toscana Alessandro Giannanti.

Durante l’incontro il Ministro dell’Economia Sekulic ha espresso l’auspicio che questa visita apra non solo la porta per prossimi investimenti della Toscana in Montenegro, ma anche per future applicazioni del modello turistico toscano in Montenegro, dove ci sono molte prospettive per uno sviluppo turistico di qualità.