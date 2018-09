Il Sindaco Michele Conti incontra i vertici di Confartigianato

PISA – Si è svolto martedì 4 settembre l’incontro tra il Sindaco di Pisa Michele Conti e i vertici di Confartigianato alla presenza del Presidente Romano Pucci, il vicepresidente Tommaso Pardi, il direttore Michele Mezzanotte e il responsabile dell’ufficio progetti, l’architetto Filippo Bacci.

Nel corso dell’incontro è stata manifestata la volontà di intraprendere una collaborazione fra Confartigianato e l’Amministrazione Comunale su alcuni temi specifici, fra i quali la progettazione ed il recupero delle aree degradate del Comune di Pisa, partendo dalla ricerca di finanziamenti; la tutela degli anziani in materia di sicurezza; lo sviluppo di strumenti operativi per aiutare cittadini in difficoltà finanziaria, compresa l’apertura e la gestione di centri di ascolto. «È stato un incontro proficuo – ha dichiarato il Sindaco Michele Conti – il primo di una serie in cui svilupperemo alcune buone idee proposte da Confartigianato. Ci tengo a sottolineare che la nostra Amministrazione è aperta al contributo di tutte le associazioni del territorio che hanno la volontà di collaborare con il Comune di Pisa e gli strumenti per dare, insieme a noi, risposte alle esigenze dei cittadini».