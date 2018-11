Il Sindaco Michele Conti presenta in Consiglio Comunale il programma di mandato

PISA – Si terrà oggi martedì 13 novembre alle ore 14.30 nella Sala Regia di Palazzo Gambacorti la prossima seduta del Consiglio Comunale di Pisa.

Primo argomento all’ordine del giorno la presentazione da parte del Sindaco Michele Conti (nella foro sopra insieme a Raffaele Latrofa) del programma di mandato. Tra le interpellanze, che da questa seduta torneranno a disporre di uno spazio di due ore anziché una sola, ricordiamo quelle presentate dal consigliere Matteo Trapani del PD: una sulla situazione di degrado e sulle progettualità dell’area intorno a via Silvio Pellico e una sul progetto del ponte sull’Arno.

Tra le mozioni, ricordiamo, invece, quella presentata dal capogruppo della Lega Alessandro Bargagna sull’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sull’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione.

Le prossime sedute del Consiglio Comunale per il mese di novembre si terranno martedì 20 e, in forma solenne e straordinaria, giovedì 29 novembre in occasione della Festa della Toscana.

Per tutte le sedute del Consiglio Comunale è prevista la diretta streaming