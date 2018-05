Sinistra Italiana, il tour elettorale prende il via dalla Sesta Porta

PISA – La campagna elettorale di Sinistra Italiana prende il via ufficialmente con un appuntamento pubblico. Lunedì 21 maggio, alle ore 21, presso l’auditorium della Sesta Porta in via Cesare Battisti 61, si svolgerà l’evento C’è alternativa: il nostro impegno per Pisa solidale.

Prenderanno parte all’incontro tutte le candidate e i candidati della lista di Sinistra Italiana. Interverranno l’on. Nicola Fratoianni, segretario nazionale di SI e deputato di Liberi e Uguali, Simonetta Ghezzani candidata sindaca di SI e capogruppo uscente del consiglio comunale, Luciana Rachele Gonnelli giornalista e candidata in Consiglio Comunale per SI. Nel corso dell’evento saranno presentate le linee programmatiche della candidata a sindaca e il senso politico della candidatura.