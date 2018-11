Smallmovie Festival, tutto pronto per l’edizione del 2018

CALCINAIA – Cresce l’attesa per l’edizione 2018 dello Smallmovie Festival, il concorso internazionale di cortometraggi, che si svolgerà a Calcinaia nella sala Don Angelo Orsini in Piazza indipendenza 7, sabato 17 novembre dalle 16 alle 19 e dalle 21 alle 23.30.

“Smallmovie Festival, dalla sua prima edizione nel 2012, è notevolmente cresciuto diventando un appuntamento fisso nel panorama dei festival di cortometraggi sia italiani che internazionali – ha sottolineato Simone Lagi, vice presidente dell’associazione culturale Metrovideo – infatti ad ogni edizione e’ aumentato il numero e la qualità di opere iscritte”.

Difficile il compito per la giuria qualificata composta dal regista e produttore Paolo Benvenuti, dai critici cinematografici Rael Montecucco e Gianluca Pelleschi e dalla giornalista Laura Martini. Il festival, con ingresso libero e gratuito, si concluderà con l’assegnazione di riconoscimenti speciali ed interessanti premi di valore economico per i vincitori delle due categorie in gara, Short ed Under 35.