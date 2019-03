SmS Biblio, gli eventi della settimana

PISA – Giovedì 7 marzo alle ore 17 Presentazione del libro “L’uomo della statua iniziò a suonare…”(Aracne Editore), laboratorio gratuito per bimbi dai 5 ai 12 anni, con Riccarda Bernacchi e Lucia Morelli.

La storia dell’arte raccontata ai bambini. Manfredi è un ragazzo curioso. Secco come un chiodo, capelli lunghi sugli occhi per coprirsi il naso un po’ grosso. Vestito sempre con una maglia a righe, affronta ogni volta una nuova avventura facendoci conoscere gli artisti famosi, quelli così e così e anche quelli che ancora non sono stati scoperti. Il piccolo Manfredi fa un incontro speciale con le sculture di Roberto Giansanti dell’Orto Botanico di Lucca. Il volume è il primo titolo della collana ‘EdaKids – Esempi di Arte e Architettura raccontati da Manfredi’, che nasce con l’obiettivo di narrare la storia dell’arte ai ragazzi. I protagonisti sono (a momenti alterni) gli artisti contemporanei, i grandi maestri dell’arte illustrati dai ragazzi ed i ragazzi stessi, che troveranno nei libri uno strumento in cui raccontarsi. Le illustrazioni del primo numero della collana sono state realizzate dai bimbi di ArteLab Venti d’Arte, laboratori di didattica dell’arte che da anni l’associazione culturale Venti d’Arte organizza al Centro Culturale Ciaf, Biblioteca di Gallicano (Lu).

Sempre giovedì 7 marzo (ore 17.00) incontro “Nati per Leggere Pisa, parole e storie per crescere…alla SMSBiblio”. Letture per bambini e bambine da 3 a 6 anni a cura del gruppo dei volontari/e NpL.

SMSBiblio, Biblioteca Comunale di Pisa, via San Michele degli Scalzi 178.

Orario di apertura: lunedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00; dal martedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.30 (orario continuato); sabato dalle ore 14.00 alle ore 19.30.