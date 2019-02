SMS Biblio, gli eventi della settimana

PISA – Presentazione della nuova edizione aggiornata del libro “Divieto d’infanzia. Psichiatria, controllo, profitto” (BFS edizioni), di Chiara Gazzola e Sebastiano Ortu.

Il comportamento dei bambini non sempre soddisfa le aspettative della comunità adulta. Dei disagi infantili si preoccupa sempre meno la pedagogia e sempre di più la psichiatria e la genetica. Così si distrugge l’infanzia, la fantasia, la libera espressività; su tutto ciò cala un sipario di silenzio che va rialzato.

Martedì 19 (ore 17.30) anche l’incontro di Biblioterapia Letteraria, dove si leggono dei racconti, si parla della vita degli autori, si utilizzano poesie, lettere, diari, aforismi e altro ancora. Incontro aperto a tutti.

Giovedì 21 febbraio alle ore 17 incontro “Nati per Leggere Pisa, parole e storie per crescere…alla SMSBiblio”. Letture per bambini e bambine da 3 a 6 anni a cura del gruppo dei volontari/e NpL Venerdì 22 febbraio (ore 17.30) per il ciclo “La poesia non dimentica” dedicato a tre poetesse del ‘900: Campana – Oppezzo –Vicinelli. Poesie, ricordi, riflessioni, a cura di Giacomo Cerrai e Nadia Chiaverini.

L’incontro è dedicato a Piera Oppezzo (1934 – 2009), in collaborazione con l’Associazione “Amici della SMSBiblio”. Letture a cura di Erles Modafferi. SMSBiblio, Biblioteca Comunale di Pisa, via San Michele degli Scalzi 178. Orario di apertura: lunedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00; dal martedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.30 (orario continuato); sabato dalle ore 14.00 alle ore 19.30.