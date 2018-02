Social Pro League: tra 24 ore si chiudono i quarti di finale, ultima possibilità per il Pisa di ribaltare il 4-3 contro l’Arezzo

PISA – Soltanto 24 ore alla chiusura dei quarti di finale della Social Pro League, il campionato social in collaborazione con i club di Serie C che mette in sfida le pagine Facebook delle squadre. La competizione vede protagonisti i tanti sostenitori delle diverse compagini che, tramite i propri voti, portano avanti la squadra del cuore.

Le regole del gioco sono semplici, per ciascun turno i tifosi valuteranno aspetti diversi delle fan page: dai contenuti informativi all’interazione, dai contenuti multimediali alle iniziative intraprese per coinvolgere i fans. Dopo aver visitato le pagine Facebook di ogni compagine, i tifosi potranno votare la propria squadra del cuore assegnando un punteggio che va da 0 a 5 stelline.

Il turno si chiuderà alle ore 23.59 di oggi, le squadre che avranno ricevuto meno voti abbandoneranno definitivamente la gara e dovranno dire addio al sogno di vincere la competizione.