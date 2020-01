Società di Cremazione scrive a Latrofa: “A Pisa continuano i disagi. E il giardino della Rimembranza?”

PISA – Il Presidente della Società di Cremazione Pisana ha invitato una lettera all’Assessore Ing. Raffaele Latrofa e per conoscenza al Dottor Matteo Lazzeri Presidente della Seconda Commissione consiliare permanente.

Nella lettera su evidenzia “il permanere di tutti i disagi della gestione del servizio di cremazione nella nostra città. In particolare si denuncia il mancato inizio dei lavori per la realizzazione del Giardino della Rimembranza già annunciati per lo scorso mese di novembre, come pure i ritardi nella definizione progettuale per la realizzazione della Sala del Commiato ed infine la tutt’ora mancata approvazione di una adeguata Carta dei Servizi per la Cremazione“.