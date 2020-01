Soddimo e Dekic prossimi colpi nerazzurri. Asencio al Pescara, Di Quinzio ad Alessandria

PISA – Il Pisa Sporting Club ha ripreso lunedì pomeriggio la preparazione in vista della ripresa del campionato cadetto fissata per domenica prossima quando i nerazzurri saranno di scena in casa della capolista Benevento (ore 21).

di Antonio Tognoli

Sarà una settimana lunga ed intensa quella di capitan Moscardelli e compagni che lunedì hanno effettuato una seduta divisa in due parti con la fase atletica che ha preceduto il consueto lavoro sul campo:. Martedì doppia seduta con i nerazzurri impegnati mattina e pomeriggio al Centro Sportivo di San Piero a Grado.

Sul fronte mercato Luca Vido è stato ufficializzato nella serata di lunedì il prestito dall’Atalanta, Danilo Soddimo arrivato dalla Cremonese e Vladan Dekic, portiere che arriva dall’Inter saranno ufficializzati nelle prossime ore.

Davide Di Quinzio prossimo alla partenza destinazione Alessandria e Ramzi Aya, che tra poche ore lascerà Pisa destinazione Salerno. Intanto Raul Asencio si è accasato al Pescara, mentre Nicholas Izzillo si trasferirà alla Sambenettese.

Continua invece il lavoro a parte del bomber Michele Marconi che cercherà di recuperare per il primo impegno del 2020. Tutto ok il resto del gruppo ben determinato a preparare la sfida contro il Benevento, Andrea Meroni a parte che deve sempre recuperare.

Sul fronte difesa il nome nuovo è quello di Emanuele Terranova quattro presenze nella Cremonese in questa stagione. Ma si trattato sempre Lorenzo Sernicola in forza all’Entella ma di proprietà del Sassuolo, Marco Andreolli svincolato ex Inter, Roma e Chievo. Difficile arrivare a Ceccherini (Fiorentina) perché si sono inseriti anche clubs si serie A.

Intanto il Pisa tornerà ad allenarsi mercoledi giovedì e venerdì nel pomeriggio. Sabato mattina, invece, allenamento di rifinitura all’Arena prima della partenza per il ritiro in terra campana.