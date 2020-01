Soddimo e Vido, primo allenamento a San Piero

SAN PIERO A GRADO – I calciatori Danilo Soddimo e Luca Vido si sono aggregati al gruppo nerazzurro al Centro Sportivo di San Piero a Grado in attesa di completare il loro tesseramento. Lunedì l’ufficialità sull’acquisto dei due giocatori che si possono considerare a disposizione di mister Luca D’Angelo.

di Antonio Tognoli

Danilo Soddimo a San Piero aggregato al gruppo (Foto Pisa Sporting Club / Facebook)

Sul fronte mercato dopo la partenza di Daniele Liotti destinazione Reggina il pressing della Salernitana (che metterebbe sul piatto più di un milione di euro) sul difensore Ramzi Aya. L’impressione è che Aya lasci Pisa a breve anche se la società nerazzurra lo vorrebbe trattenere fino a giugno. Lo stesso discorso vale per il portiere Stefano Gori che piace al Genoa in parola con il Pisa, ma che non si muoverà da Pisa fino al termine della stagione.

Luca Vido, primo allenamento a San Piero a Grado (Foto Pisa Sporting Club / Facebook)

Intanto il Pisa vuol tutelarsi e sta trattando Marco Andreolli svincolato e Andrea Gemignani. Su quest’ultimo si sta provando ad intavolare una trattativa con la Sambenettese. Il Ds Roberto Gemmi ha offerto Nicholas Izzillo come contropartita tecnica. Davide Di Quinzio nel frattempo è ad un passo dall’addio, destinazione Alessandria con Kevin Lidin che ha fatto rientro alla base dopo il prestito al Bologna.