Soddimo più Vido: due super colpi di mercato del Ds Gemmi

PISA – Danilo Soddimo e Luca Vido vestiranno nerazzurro. Ormai manca solo l’ufficialità della società nerazzurra.

di Antonio Tognoli

Soddimo, 32 anni proviene dalla Cremonese ex Frosinone ritrova a Pisa Masucci e Gucher compagni di squadra a Frosinone nella scalata iniziata in C e terminata in serie A. Soddimo arriva a Pisa a titolo definitivo con un contratto che lo legherà alla società nerazzurra fino al 2021.

Diverso il discorso per Luca Vido giocatore di proprietà dell’Atalanta quest’anno nessun gol a Crotone ma lo scorso anno ben dieci reti con la maglia del Perugia. È in cerca di riscatto dopo una prima parte di stagione opaca. Pisa può essere la piazza giusta per entrambi. Vido arriva a Pisa con la formula del prestito con diritto di riscatto a fine stagione.

Il prossimo arrivo invece sarà il portiere Vladan Dekic classe 99. Il Pisa ha già ottenuto il benestare sia dall’Inter che dal giocatore.

Il Pisa segue un difesa anche Lorenzo Sernicola dove però è forte la concorrenza della Juve Stabia. Sernicola è di proprietà del Sassuolo e i buoni rapporti con il club emiliano potrebbero fare la differenza nella trattativa. Nei giorni scorsi contatti per Andreolli.