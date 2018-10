Sonetti (Pd): “In bocca al lupo a Simona Bonafè”

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del segretario provinciale del Pd Massimiliano Sonetti.

“Domenica 14 ottobre si sono tenute le elezioni primarie del Partito Democratico per eleggere il segretario regionale della Toscana. A nome della federazione provinciale Pisana facciamo gli in bocca al lupo all’eurodeputata Simona Bonafè che da oggi con il suo 65% dei consensi avrà il compito di guidare la componente Toscana del nostro partito, anche in vista delle prossime elezioni regionali. Ben oltre 45.000 sono stati i votanti, dei quali 6000 solo a Pisa, che hanno contribuito all’elezione del nuovo segretario e tutto ciò con il grande impegno di una squadra di oltre 500 volontari sparsa nelle centinaia di seggi creati per l’occasione, a continua testimonianza di come la Governance del Partito Democratico sia dettata democraticamente dai cittadini e non decisa dall’alto a modello padronale, come avvenuto nel caso dell’altro partito che al momento governa la città di Pisa ed il paese con più demagogia che risultati concreti”.