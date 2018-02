Sonetti (Pd): “La Meloni è a corto di idee”

PISA – La leader Fdi Giorgia Meloni che ha annunciato un presidio per martedì 13 Febbraio a Pontedera è a “corto di argomenti se continua imbastire una polemica su nulla”. Lo afferma il segretario provinciale del Pd Pisa, Massimiliano Sonetti.

“Nessun vuole porre veti nei confronti di Fdi, ma chiediamo il semplice rispetto di principi che sono scritti nella Costituzione” – prosegue l’esponente dem. “Meloni, invece di andare allo scontro con il sindaco di Pontedera, dovrebbe semplicemente rispettare le regole che, almeno noi, consideriamo uguali per tutti. Se Fdi preferisce usare il bianchetto sul modulo di richiesta per i permessi nella parte in cui si dichiarava il rispetto delle leggi che vietano sia la ricostituzione del partito fascista che la propaganda di istigazione all’odio razziale allora è un problema che riguarda solo lei e la sua formazione”.

“Noi – conclude Sonetti – auspichiamo un gesto di responsabilità affinché tutto si possa svolgere in un clima sereno e disteso”.