Sonetti (PD): “Protocollo per Pisa volsno per l’economia del territorio

PISA – La firma del protocollo è una risposta concreta alle esigenze del territorio comunale pisano, indiscusso punto di riferimento non solo della provincia di Pisa, ma di tutta la Toscana costiera – afferma il segretario provinciale Pd Massimiliano Sonetti – e sono l’evidente dimostrazione di come la sinergia tra Comune e Regione sia forte, grazie anche al contributo che dà il Partito democratico con i suoi amministratori e in particolare i suoi consiglieri regionali pisani, che sanno trasmettere molto bene le esigenze del territorio in Consiglio.

Infrastrutture, sociale, sanità, sicurezza, ambiente, sviluppo, cultura e turismo, sono centrali per Pisa e per la Toscana e rappresentano quel volano di sviluppo che entra nella scia della ripresa tracciata dal Governo Renzi prima e poi da quello Gentiloni. Il buon lavoro fatto in questi ultimi mesi da Comune e Regione è assai grantificante e rende soddisfatti: l’impegno che il presidente della Regione Enrico Rossi, insieme al sindaco di Pisa Marco Filippeschi e i nostri consiglieri regionali Mazzeo, Nardini e Pieroni, rinforza la nostra azione nell’interesse della collettività pisana e toscana.