Sorpreso con 90 grammi di hashish in pieno centro

PISA – I militari della Compagnia Carabinieri di Pisa, nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di stupefacenti, hanno arrestato un italiano, 30 anni per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Più dettagliatamente i militari della locale Stazione Carabinieri unitamente ai colleghi del 6° Battaglione Toscana, di rinforzo nel capoluogo, hanno controllato l’uomo in atteggiamento sospetto, in Piazza della Stazione e sottopostolo a perquisizione personale, lo hanno sorpreso in possesso di un panetto di sostanza stupefacente del tipo “hashish” del peso di 88 grammi.