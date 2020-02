Sorpreso in possesso di droga: denunciato e poi espulso

PISA – Nella serata di giovedì 6 febbraio, coordinati da un Funzionario della Questura di Pisa e con la partecipazione di Polizia di Stato, di militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dell’Esercito, nonché con la partecipazione di personale della Polizia Municipale, sono stati realizzati, nel centro storico di Pisa, i settimanali servizi di ordine e sicurezza finalizzati a contenere e prevenire le attività illecite connesse alla cosiddetta “movida”.

A margine di questo servizio la Squadra Mobile ha denunciato Y. Y. nato in Gambia nel 1989, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per la violazione delle norme sul soggiorno in Italia. Durante un controllo notturno infatti, nel corso di servizi specifici volti al contrasto della microcriminalità, Y.Y. è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente di tipo hascisc pari a 3.8 gr e del tipo marijuana pari a 1.9 gr., che veniva sequestrata. Lo straniero, trattenuto tutta la notte negli uffici della Questura, questa mattina è stato espulso dal territorio nazionale.

I servizi organizzati dalla Questura di Pisa hanno portato ieri, per il solo ambito del controllo del territorio in ambito cittadino, alla identificazione e controllo di 47 persone e 21 veicoli.