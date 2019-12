Sorrisi e solidarietà al Cinema Teatro Nuovo con Grembiuli e tacchi a spillo

PISA – Una raffica di monologhi ironici e spassosi sulle peripezie quotidiane: questo il programma di venerdì 13 dicembre, alle ore 21.00 al Cinema Teatro Nuovo di Pisa con Grembiuli e tacchi a spillo.

Uno spettacolo che unisce divertimento e riflessione, con testi magistralmente scritti da Simona Fruzzetti e un’energica Daniela Bertini sul palco a dare corpo a racconti e aneddoti. Il tutto sarà accompagnato non solo dalle vivaci caricature di Laura Fabbri, ma, accanto all’attrice, sul palco, ci sarà un musicista e cantautore pisano molto apprezzato: Luca Erriquenz. Data la vicinanza al Natale, proprio quest’ultimo sarà uno dei temi principalmente trattati, con testi inediti, concepiti proprio per l’occasione

Una sinergia di parole, note e immagini che ci trasporterà nella follia della vita moderna, per strappare qualche riflessione e tanti sorrisi, ma, soprattutto, per la piccola Jo; il ricavato dei biglietti, infatti, sarà interamente devoluto al progetto di raccolta fondi per la piccola Jo, per aiutarla a sottoporsi a un delicato intervento chirurgico che potrà permetterle di camminare.