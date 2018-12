Sospesa la costituzione della nuova Camera di Commercio

PISA – Con Ordinanza pubblicata il 3 dicembre u.s. il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di sospensiva avanzata dalla Camera di Commercio di Massa Carrara per la procedura di costituzione della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest mediante accorpamento delle Camere di Pisa, Lucca e Massa Carrara.

Il Consiglio di Stato, richiamate le ordinanze già emesse per gli altri analoghi ricorsi, già giudicati nei mesi scorsi, conferma anche nei confronti delle tre Camere in parola e del Commissario ad acta la sospensione del Decreto Ministeriale 16 febbraio 2018 e degli atti conseguenti al fine di mantenere invariata la situazione attuale di autonomia dei tre Enti, in attesa del giudizio del TAR sulle varie questioni rilevate dalla Camera di Carrara (e da altre Camere in Italia) tra cui la possibile illegittimità costituzionale di alcune norme della riforma, in particolare sul rispetto della rappresentanza delle diverse basi associative nel nuovo Ente.

La complessa procedura di costituzione del Consiglio della nuova Camera, si sospende in attesa del giudizio del TAR del Lazio calendarizzato, a quanto si legge nell’Ordinanza per il 30 gennaio 2019.

Al oggi il Commissario ha ricevuto 61 istanze da parte di 27 associazioni di categoria del nuovo territorio di riferimento: 29.716 posizioni da controllare puntualmente, di cui quasi 2.000 da regolarizzare. 56 campionamenti per altre 1.500 posizioni su cui verificare dipendenti e quote associative. Questo l’enorme lavoro su cui è impegnato in questi mesi il Commissario a.a. per verificare i quattro parametri (numero di imprese, numero dipendenti, relativo valore aggiunto e diritto annuale pagato) che determinano la rappresentanza delle associazioni di categoria del nuovo territorio per l’assegnazione dei 30 seggi del Consiglio della nuova Camera, oltre ai tre che vanno ai sindacati, ai consumatori e professionisti. Un lavoro attento e faticoso per assicurare trasparenza e correttezza dei pesi nella definizione della nuova governance, che al momento attende in attesa del giudizio del TAR.